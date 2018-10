Maria regina di Scozia: Margot Robbie e Saoirse Ronan nel nuovo poster

La Maria Stuarda di Saoirse Ronan e la Elisabetta I interpretata da Margot Robbie sono le protagoniste del nuovo poster ufficiale di Maria regina di Scozia, adattamemto cinematografico della biografia My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots scritta da John Guy.

Potete trovare il poster in calce alla notizia.

Il dramma racconterà la vita di Maria Stuarda, e affronterà il difficile rapporto tra la regina e la cugina Elisabetta I. La sceneggiatura del film è firmata inoltre da Beau Willimon, creatore della premiata serie House of Cards di Netflix.

Faranno parte del cast anche David Tennant (Doctor Who, Broadchurch), Guy Pearce (Memento, LA Confidential), Jack Lowden (Dunkirk, England is Mine), Joe Alwyn (The Sense of an Ending, Billy Lynn’s Long Halftime Walk), Martin Compston (Sweet Sixteen, Line of Duty), Gemma Chan (Captain Marvel), Ismael Cordova (The Catch), Ian Hart (The Terror), Adrian Lester (Riviera), James McArdle (Star Wars: Il Risveglio della Forza) e Brendan Coyle (Downton Abbey, Me Before You).

La pellicola firmerà l'esordio alla regia di Josie Rourke, artist director del Donmar Warehouse di Londra. Tra i produttori dell film figurano Tim Bean e Eric Fellner di Working Title, insieme a Debra Hayward, i quali possono vantare una nomination per miglior film agli Academy Award con Les Misérables

Maria Regina di Scozia arriverà nelle sale italiane a gennaio 2019.