Maria, Regina di Scozia: Margot Robbie e Saoirse Ronan nel trailer italiano

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano di Maria, Regina di Scozia, adattamento cinematografico della biografia My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots scritta da John Guy.

Diretto da Josie Rourke e adattato per il grande schermo dal creatore di House of Cards, Beau Willimon, il film narra le vicende di Maria Stuarda, regina di Scozia alla nascita, regina di Francia per matrimonio e della sua rivalità con la cugina Elisabetta I. Maria Stuarda ha il volto di Saoirse Ronan (Lady Bird), mentre Elisabetta I è interpretata da Margot Robbie.

Nel resto del cast anche Jack Lowden, Joe Alwyn, Gemma Chan, Martin Compston, Ismael Cordova, Brendan Coyle, Ian Hart, Adrian Lester, James McArdle con David Tennant e Guy Pearce.

La pellicola arriverà nelle sale italiane nel gennaio 2019.

Sinossi: "Maria, Regina di Scozia" esplora la turbolenta vita della carismatica Mary Stuart. Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Mary sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il suo trono legittimo. Ma la Scozia e l'Inghilterra finiscono per essere governate da Elisabetta I. Ciascuna delle due giovani regine percepisce la "sorella" come una minaccia ma, allo stesso tempo, ne subisce il fascino. Rivali per il potere e in amore, e reggenti in un mondo maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l'indipendenza. Determinata a regnare non solo in senso figurato, Mary reclama il trono inglese, minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimento, ribellione e cospirazioni all'interno di ogni corte metteranno in pericolo entrambi i troni e cambieranno il corso della storia.