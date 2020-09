Maria Grazia Cucinotta e la figlia 19enne sono due gocce d'acqua: chi è Giulia Violati?

Poche donne hanno incarnato negli ultimi trent'anni l'ideale di bellezza mediterranea come Maria Grazia Cucinotta: la star de Il Postino ha fatto sognare più di una generazione con la sua bellezza, a quanto pare riuscendo anche a trasmetterla in buona parte alla figlia Giulia.

Già, perché dopo una foto pubblicata su Instagram in cui la vediamo in compagnia proprio della figlia 19enne il popolo dei social si è praticamente scatenato: in molti, vista l'incredibile somiglianza tra le due, pensavano addirittura che si trattasse di un montaggio con Cucinotta in compagnia di... Sé stessa da giovane!

Così non era, ovviamente: Giulia Violati, figlia del matrimonio tra l'attrice de I Laureati e Giulio Violati, nasce nel 2001 e pare preferisca condurre una vita lontana dai riflettori. La ragazza, stando a quanto raccontato dalla stessa Maria Grazia Cucinotta, è iscritta alla Luiss ed ha tutta l'intenzione di continuare e portare a termine i suoi studi, per poi tentare magari un'esperienza lavorativa all'estero.

Le strade professionali di Giulia e di sua madre, comunque, si sono incrociate una volta qualche anno fa, quando Cucinotta produsse un film incentrato sul tema del bullismo (il titolo era Teen) basato proprio su un'idea della figlia. Solo un episodio, però: Giulia Violati non sembra interessata al mondo del cinema, e alla sua famiglia va benissimo così. Maria Grazia Cucinotta, intanto, è recentemente stata la madrina della prima edizione del Lecco Film Fest.