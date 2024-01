Maria Gabriela de Faria, fisico da urlo in vista delle riprese di Superman: Legacy

Dopo aver visto Rachel Brosnahan in azione come Lois Lane sul tappeto rosso degli Emmy, spostiamoci nella palestra di Maria Gabriela de Faria per ammirare il fisico statuario che l'attrice si sta scolpendo in vista delle riprese di Superman: Legacy.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, tramite le sue Stories di Instagram l'attrice venezuelana ha pubblicato una foto che la ritrae nel bel mezzo di una sessione di allenamento in palestra, che stava avendo luogo a Los Angeles, in California: il regista e sceneggiatore di Superman: Legacy James Gunn ha confermato ufficialmente che María Gabriela de Faría sarà Angela Spica/The Engineer nel DCU e che l'attrice esordirà nel franchise proprio nel film dedicato a Superman, e con le riprese della produzione che inizieranno a marzo è chiaro che l'attrice sia a lavoro sul fisico della supereroina.

Per chi non lo sapesse, nei fumetti Angela Spica è la seconda Engineer e membro di The Authority: ha un corpo liquido a causa dei naniti nel suo flusso sanguigno e con questo sangue metallico può creare oggetti solidi. Il personaggio è stato creato da Warren Ellis e Bryan Hitch ed è apparso per la prima volta in The Authority #1 nel 1999: il famoso team di supereroi sarà protagonista di un film omonimo che farà parte della line-up del DCU, nel quale si presume che Maria Gabriela de Faria farà parte del cast.

Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025. Per altri contenuti, scoprite quando potremo vedere il primo trailer di Superman: Legacy.