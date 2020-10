Maria Bakalova, Borat 2: entra nella Casa Bianca senza test Covid, ha infettato Trump?

E' giallo dietro una scena cancellata da Borat 2, nuovo film con Sacha Baron Cohen disponibile su Amazon Prime Video: ambientata nella Casa Bianca, infatti, sarebbe stata realizzata con l'intrusione dell'attrice Maria Bakalova, priva però di un test per la positività al Covid-19.

La sequenza, per qualche motivo esclusa dall'acclamato sequel, è stata pubblicata su Twitter dall''account ufficiale' del celebre giornalista kazako, e mostra effettivamente la Bakalova all'interno della Casa Bianca per quello che sembrerebbe essere un tour 'sotto copertura'. Fin qui tutto nella 'norma', per lo meno per la tecnica di ripresa utilizzata dal film e che abbiamo sviscerato nella nostra recensione di Borat 2.

Ma ecco qual è il problema: i filmati della Bakalova all'interno del perimetro della residenza presidenziale, infatti, risalgono al 20 settembre, l'attrice sotto mentite spoglie si muove per la sala stampa della Casa Bianca e partecipa persino ad una raccolta fondi in cui viene vista parlare con Trump Jr., il tutto senza un controllo di sicurezza o un test per COVID-19, secondo la voce di Borat. La cosa è particolarmente significativa perché il filmato risale ad appena 6 giorni prima della cerimonia in cui Trump ha svelato il suo candidato alla Corte Suprema, ovvero l'evento considerato come 'focolaio', dato che almeno 11 persone sono risultate positive al COVID-19, incluso lo stesso Trump. Nel filmato di Borat 2, Tutar (Bakalova) appare nella stessa sala stampa di Trump, e nessuno indossa una mascherina.

Un retroscena che ha dell'incredibile, e contribuisce ad assottigliare il confine tra realtà e finzione che il film ignora costantemente.