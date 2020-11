Margot Robbie vuole vedere la Ayer Cut di Suicide Squad: 'Sarei molto curiosa'

Mentre prosegue la campagna promozionale di Justice League di Zack Snyder, che uscirà su HBO Max nel 2021, i fan di Suicide Squad non abbandonano la speranza di poter vedere un giorno anche la famosa Ayer Cut.

Per chi si fosse sintonizzato solo ora, con Ayer Cut si intende la versione originale ed integrale del cinecomic del 2016 scritto e diretto da David Ayer, tagliuzzato in più parti dalla Warner Bros. dopo alcune proiezioni di prova. La grande differenza tra la Snyder Cut e la Ayer Cut sta nel fatto che, mentre la seconda fu lasciata incompleta dopo che Snyder venne sostituto da Joss Whedon, la seconda fu portata a termine fino in fondo, visionata dai dirigenti di Warner Bros. e poi modificata con circa 40 minuti di scene tagliate.

Teoricamente distribuirla sarebbe molto più facile (ed economico) della Snyder Cut di Justice League, che ha richiesto un nuovo budget di $70 milioni per essere completata, e lo stesso Ayer in passato ha dichiarato che il suo film originale esiste ed è già pronto. Ora a parlare di questa mitologica versione del film è stata Margot Robbie, interprete di Harley Quinn.

Durante una chiacchierata con Happy Sad Confused, l'attrice ha dichiarato: "Non ho mai visto la Ayer Cut, ma so che abbiamo girato un sacco di scene che non sono state inserite nel film arrivato al cinema. Sarei molta curiosa di vederla".

Ricordiamo che la Robbie, che ha già ripreso i panni di Harley Quinn in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), tornerà ancora una volta nel ruolo con The Suicide Squad di James Gunn, in arrivo ad agosto 2021.