Margot Robbie vorrebbe tornare a indossare i panni di Harley Quinn il prossimo anno!

La star di Suicide Squad , spera di reinterpretare l'iconicadi nuovo, magari già il prossimo anno.

Margot Robbie è stata il diamante splendente della fin troppo criticata pellicola DC, Suicide Squad. Dal canto suo, l'attrice è prontissima a tornare nel DC Extended Universe nei panni del suo personaggio, Harley Quinn, ormai un fan favorite anche su pellicola. Durante un'intervista con Variety, Margot Robbie ha spiegato il motivo per il quale ama interpretare questa villain DC:

"Ogni personaggio che interpreto per me significa calarmi nei panni di qualcuno che non sono io, divento un'altra persona ed è il motivo per cui mi piace farlo. E' così strano quando la gente vuole conoscerti perché ti vede come... No, un attimo, la gente vuole conoscermi perché il mio lavoro è non essere me? Io? Beh, non saprei, io sono noiosa, credo. Ma questi personaggi sono fantastici, chiedetemi di loro. Harley è una di quei personaggi assurdi, sconvolti, folli e la gente sembra davvero amarla quindi spero proprio di continuare ad interpretarla."

La Robbie dovrebbe riprendere il ruolo di Harley Quinn in Suicide Squad 2, Gotham City Sirens, e nello spinoff ancora senza titolo dedicato al Joker di Jared Leto, scritto e diretto da Glenn Ficarra e John Requa.

Le date d'uscita di questi progetti devono ancora essere ufficializzate.