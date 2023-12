Margot Robbie vince il Barbenheimer su IMDb: le 10 star più popolari del 2023!

Con il 2023 che sta ormai giungendo a conclusione, è venuto il momento di tirare le somme di quali siano stati gli attori più popolari dell’anno. IMDb ha stilato una classifica basata sul numero di visualizzazioni delle pagine relative ai profili delle star sul proprio sito. I risultati, affatto scontati, vedono Barbie davanti ad Oppenheimer.

Dopo aver parlato del possibile spin off di Barbie sul Ken di Ryan Gosling, torniamo a parlare della grande protagonista del film campione d’incassi dell’estate 2023 per riportare la classifica delle star del cinema e della tv che più sono state cliccate sul portale di IMDb.

Al primissimo posto troviamo Pedro Pascal, assoluto re del piccolo schermo essendo stato protagonista della terza stagione di The Mandalorian e dell’acclamata trasposizione di The Last of Us.

Al secondo posto, forse inaspettatamente, Mary Elizabeth Winstead, capace di incuriosire il pubblico grazie alla sua performance in Ahsoka e al suo ritorno nel ruolo di Ramona Flowers come doppiatrice della serie animata su Scott Pilgrim.

Sul gradino più basso del podio si posizione Ana de Armas, pronta a tornare nel 2024 con Ballerina, spin off di John Wick che permetterà ai fan di tornare a catapultarsi nell’universo di assassini creati da Chad Stahelski.

Al quarto posto una delle attrici più in rampa di lancio del panorama hollywoodiano: parliamo naturalmente di Jenna Ortega, che grazie alla sua partecipazione in Scream 6 e al suo ruolo da protagonista in Mercoledì ha fatto risuonare il suo nome sui giornali e sui siti web di tutto il mondo.

Subito dopo ancora una giovanissima interprete: Bella Ramsey, la Ellie di The Last of Us, ha ricevuto la sua prima candidatura agli Emmy e ha fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni coraggiose e decise.

Eccoci dunque a Margot Robbie: sesto posto per l’attrice più chiacchierata della scorsa estate e ormai stella affermata dello star system. La protagonista di Barbie, durante l’anno, si è dedicata al ruolo di attrice e a quello di produttrice, riuscendo ad eccellere in entrambi i campi e diventando una figura sempre più centrale della Hollywood del presente del futuro.

Al settimo posto Rebecca Ferguson, occupata, nel corso del 2023, a lavorare tanto per il cinema quanto per la televisione: l’attrice svedese è infatti stata protagonista di Silo, serie post-apocalittica distribuita da Apple TV+ e di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, in cui è tornata ad interpretare Ilsa Faust.

Katee Sackhoff si è posizionata invece all’ottavo posto: la sua interpretazione della mandaloriana Bo-Katan Kryze ha concesso una nuova fama all’amatissima Scorpion (Starbuck nell’originale) di Battlestar Galactica.

Al penultimo posto di questa speciale classifica troviamo Carla Gugino. La Verna di La Caduta della Casa degli Usher ha stupito ancora una volta il pubblico grazie al suo magnetismo e alla sua bravura nell’interpretare un personaggio tanto ambiguo e a suo modo spettrale.

Decimo posto per l’altro grande protagonista dell’estate cinematografica: Cillian Murphy è uno degli attori più apprezzati dai fan e, grazie ad Oppenheimer, alla sua peculiare personalità e al suo essere un personaggio fuori dagli schemi, è riuscito ad attirare l’attenzione dei fan del cinema di tutto il mondo.

Un 2023 assolutamente da ricordare, dunque, per queste star del cinema e della televisione, e, a proposito di grandi risultati e di successi più o meno imprevedibili, vi lasciamo alla nostra recensione di Barbie.