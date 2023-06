Margot Robbie, il video del tour nella Casa dei Sogni di Barbie!

La star di Barbie, Margot Robbie, è protagonista di un nuovo video tour della fantastica Casa dei Sogni di plastica del suo personaggio nel film di Greta Gerwig, pubblicato da Architectural Digest. Dalla clip si apprendono alcuni dettagli interessanti spiegati proprio dall'attrice, protagonista del film insieme a Ryan Gosling.

A Barbieland manca l'acqua e per questo motivo Robbie - che ebbe una sola richiesta da Barbie per il film - ha dovuto mimare la doccia, e naturalmente non è possibile nuotare nella piscina. Ad un certo punto l'attrice mostra al pubblico il guardaroba magico di Barbie e i suoi outfit, indossandoli.



"Questa è stata una cosa di design di cui eravamo davvero entusiasti. Parlavamo di come in Clueless il guardaroba fosse così in alto e ci sarebbe piaciuto fare qualcosa di bello" afferma Robbie nel video. Nella clip è presente anche Greta Gerwig, che spiega di aver partecipato a moltissimi meeting sul colore rosa.



Le scenografe Sarah Greenwood e Katie Spencer si sono ispirate al modernismo di metà secolo a Palm Springs per creare il paradiso rosa fucsia di Barbie. Un cast nutritissimo arricchisce Barbie di Greta Gerwig. Oltre a Robbie e Gosling partecipano al lungometraggio star come America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman, Hari Nef, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Connor Swindells, Michael Cera e Sharon Rooney.



Moltissimi costumi per Barbie ma poca roba per il suo fidanzato; Ryan Gosling ha ricordato che a nessuno importa di Ken e in effetti il suo personaggio ha meno varietà di abbigliamento rispetto alla celebre fidanzata.