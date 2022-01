Margot Robbie, vergogna social: la star di The Suicide Squad vittima di body shaming

Il body shaming è una pratica vergognosa che trova inevitabilmente sui social il suo sfogo più efficace, in particolar modo quando ad esserne oggetto sono celebrità famose in ogni angolo del mondo: a finire vittime di quest'ennesima ondata di commenti a dir poco ignobili è stata, in queste ultime ore, la star di The Suicide Squad Margot Robbie.

L'attrice di Harley Quinn (che recentemente si disse interessata a vedere al cinema la storia tra Harley e Poison Ivy) è infatti apparsa in alcune foto che la ritraggono in spiaggia senza trucco o modifiche di sorta: condizioni evidentemente giudicate al di sotto delle aspettative da un manipolo di utenti social, da cui è partita una deprecabile campagna a suon di tweet offensivi indirizzati alla star di The Wolf of Wall Street.

A finire nel bersaglio di Twitter è stata anche la nota popstar Dua Lipa, anche lei "colpevole" di essersi mostrata in costume senza prima provvedere ad un accurato lavoro di editing: subito, comunque, migliaia di fan hanno preso le difese delle due star, ridicolizzando gli autori di questo primo, indegno exploit social del 2022.

"Vi racconto una barzelletta. Un tizio su un social network del c***o ha detto che Margot Robbie non è all'altezza delle sue aspettative", "Aspirare all'imperfezione di Margot Robbie e Bella Hadid nei secoli dei secoli, amen", "Solo su Twitter si potevano leggere critiche a Margot Robbie e Dua Lipa" sono alcuni dei commenti che, in queste ore, hanno riportato la discussione sui giusti binari.

Eviteremo, naturalmente, di riportare le foto in questione: da parte nostra ci basta ricordarvi che, personaggi famosi o meno, comportamenti di questo genere sono tra le peggiori piaghe dei nostri tempi. Un male che, purtroppo, sembra ancora lontano dall'essere estirpato.