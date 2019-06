Margot Robbie nella tuta classica di Harley Quinn per Birds of Prey, la foto è mozzafiato

In attesa di un primo trailer ufficiale per Birds of Prey, un artista del web ha realizzato un fotomontaggio iper-realistico che mostra la bellissima Margot Robbie di nuovo nei panni classici di Harley Quinn.

Come al solito, potete trovare le immagine nel post in calce all'articolo.

L'attrice si era già infilata nel costume "Jester" del personaggio nella famosa scena del ballo con Joker in Suicide Squad di David Ayer, nel quale comunque per la maggior parte del tempo aveva sfoggiato un look più moderno. In Birds of Prey riprenderà lo stesso aspetto del film del 2016, e al momento non è chiaro se sfoggerà ancora una volta la tuta classica nell'opera in uscita a febbraio 2020.

Cosa ne pensate del fotomontaggio? Vorreste vedere Margot Robbie di nuovo nel classico costume di Harley Quinn? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per immagini ufficiali del film Worlds of DC, vi rimandiamo al primo poster di Birds of Prey e naturalmente al teaser trailer di Birds of Prey.

Diretto da Cathy Yan su una sceneggiatura di Christina Hodson (Bumblebee), Birds of Prey oltre alla Robbie includerà nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Huntress, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Ella Jay Basco in quelli di Cassandra Cain, Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya e Chris Messina in quello di Victor Zsasz, con Ewan McGregor che interpreterà il villain Black Mask.