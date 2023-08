Margot Robbie tornerà come Harley Quinn nel DCU? Forse abbiamo una risposta definitiva

Il futuro del nuovo DCU dei DC Studios è ancora tutto da scoprire, ma una delle conferme che i fan stanno più aspettando è quella che riguarda il possibile ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn.

Rapporti contrastanti hanno creato molta confusione tra i fan, in particolare per quanto riguarda il ritorno di attori e personaggi del vecchio DCEU, con James Gunn intenzionato a lavorare ad una seconda stagione di Peacemaker e ad uno spin-off incentrato su Amanda Waller di Viola Davis ma non a realizzare Wonder Woman 3 con Gal Gadot. In queste ore, però, il noto e affidabile scooper MyTimeToShine ha affermato sulla sua pagina del social network X che Margot Robbie tornerà sicuramente nel ruolo di Harley Quinn, sebbene non si conoscano altri dettagli in merito.

La notizia, non esattamente sorprendente considerata la popolarità dell'attrice e il ruolo di grande rilevanza che lo stesso James Gunn ha conferito ad Harley Quinn nel suo film The Suicide Squad, farà certamente tirare un sospiro di sollievo ai fan di Margot Robbie, che dopo l'enorme successo di Barbie a quanto pare continuerà a consolidare la sua partnership con Warner Bros. Al momento, comunque, non è dato sapere quando e in che progetto Harley Quinn sarà rivista nel nuovo DCU.

Per altri contenuti, scoprite quanto ha guadagnato Margot Robbie grazie a Barbie.