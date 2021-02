Margot Robbie torna nell'edizione da collezione di Birds of Prey: il cofanetto è super!

Warner Bros. Home Entertainment ha presentato le nuove edizioni da collezione di Birds of Prey e Shazam!, i due cinecomic DC Films con protagonisti Margot Robbie e Zachary Levi.

Shazam!, il film diretto da David F. Sandberg e incentrato sulla storia delle origini dell’omonimo supereroe DC interpretato da Zachary Levi, e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), il film di Cathy Yan con Margot Robbie protagonista nei panni di Harley Quinn, tornano con una nuova speciale collezione in edizione limitata Comic Art Steelbook in 4K UHD:

Come potete vedere in calce all'articolo, i cofanetti saranno impreziositi dai nuovi visual disegnati rispettivamente da Jim Lee e Joëlle Jones. In alternativa, sempre in arrivo da giovedì 11 febbraio Warner Bros. propone anche anche i cofanetti di The Flash, con la sesta stagione completa in DVD o Blu-Ray, e Young Sheldon, con la terza stagione completa in DVD.

Nel cast di Birds of Prey troviamo anche Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Huntress, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, Ewan McGregor come Roman Sionis e l'esordiente Ella Jay Basco nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain. Shazam! include anche la partecipazione di Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Djimon Hounsou, Asher Angel e Mark Strong.

