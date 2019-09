Margot Robbie torna in azione come Harley Quinn nelle nuove foto dal set di Birds of Prey

Dopo il teaser trailer per la sala pubblicato nei giorni scorsi continuano le riprese aggiuntive di Birds of Prey, come sappiamo dirette dal regista di John Wick Chad Stahelski.

In una nuova ondata di scatti dal set pubblicate dal Daily Mail, possiamo vedere Margot Robbie di nuovo nei panni di Harley Quinn, che come anticipato sarà la protagonista assoluta del primo cine-comic a vantare un team di sole donne.

Potete vedere le immagini cliccando sul link della fonte in calce all'articolo.

Le riprese principali, lo ricordiamo, si sono concluse ad aprile.

Vi ricordiamo che Birds Of Prey uscirà nei cinema di tutto il mondo dal prossimo 7 febbraio 2020, con la regia di Cathy Yan e la sceneggiatura di Christina Hodson (Bumblebee), che sta anche scrivendo la sceneggiatura per un film stand-alone su Batgirl, il cui debutto sarebbe dovuto avvenire inizialmente proprio nel film con la Robbie.

Ancora blindatissimi tutti i dettagli riguardanti la trama, nonostante già si sappia del coinvolgimento della Cacciatrice, di Black Canary e di Maschera Nera. Nel cast, oltre all'attrice di C'Era Una Volta a Hollywood e The Wolf of Wall Street, anche Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead. Nel film ci saranno anche volti noti della DC Comics, come il villain Zsasz, Cassandra Cain e la detective di Gotham City Renee Montoya.