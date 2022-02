Margot Robbie, su TikTok spopola la sosia dell'attrice: la somiglianza è incredibile!

I filtri che sui social associano il nostro volto a quello di questa o quella celebrità in base ad una fantomatica somiglianza non sono sempre il massimo dell'affidabilità: spesso ci si trova di fronte a paragoni forzati, incapaci di suscitare reazioni che vadano oltre un sentito "Eh?". Non è questo, però, il caso della sosia di Margot Robbie.

La star di Harley Quinn, recentemente presa di mira insieme a Dua Lipa nell'ambito di un vergognoso caso di body shaming sui social, è una delle attrici più ammirate e imitate al mondo, anche grazie al fatto di aver dato volto a personaggi iconici come, appunto, la protagonista dei due film sulla Suicide Squad e di Birds of Prey.

Qualcuno, però, non ha bisogno di impegnarsi con trucco e affini per tirar fuori una certa somiglianza con la nostra Margot: su TikTok, ad esempio, sta impazzando in queste ore un video che, tramite un filtro con le funzionalità già descritte in apertura di questo articolo, mette a confronto il volto di un'utente del noto social con quello della star di The Wolf of Wall Street.

Il risultato, a differenza di tanti altri casi del genere, è davvero impressionante: distinguere la metà appartenente alla ragazza da quella appartenente a Margot Robbie è un'impresa assolutamente non scontata! Cosa ne dite? Notate anche voi quest'incredibile somiglianza? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando a parlare di grande schermo, intanto, qualche tempo fa Margot Robbie si è detta favorevole ad una love story tra Harley Quinn e Poison Ivy.