Margot Robbie, svelato il primo nuovo film dopo Barbie: lavorerà con Colin Farrell

Dopo il successo planetario di Barbie, con annesse per le nomination agli Oscar 2024, la superstar Margot Robbie ha trovato il suo primo nuovo film, che la porterà a collaborare con il regista Kogonada e l'attore candidato all'Oscar Colin Farrell.

Il film in questione è intitolato A Big Bold Beautiful Journey, e segnerà il primo ruolo di Margot Robbie dopo Barbie, che nel 2023 ha incassato 1,44 miliardi di dollari ed è diventato il titolo di maggior successo commerciale nella storia della Warner Bros: Imperative Entertainment produrrà il film, che ha una sceneggiatura di Seth Reiss (The Menu) e le cui riprese inizieranno questa primavera in California.

I dettagli della trama sono tenuti segreti, ma secondo i rapporti la storia dovrebbe essere incentrata su due sconosciuti e sul modo improbabile in cui le loro strade si incontrano. I produttori del progetto sono Dan Friedkin, Bradley Thomas e Ryan Friedkin della Imperative Entertainment, oltre a Reiss e Youree Henley. Kogonada, Ilene Feldman e Ori Eisen della Original Films sono i produttori esecutivi.

Kogonada, regista sud-coreano di superfici e immagini lucidissime che viene dal mondo dei video essays, è noto per aver scritto e diretto il film del 2021 After Yang, che aveva nel cast sempre Colin Farrell, oltre ad aver firmato la regia di diversi episodi della serie tv capolavoro Pachinko, tra i titoli di punta della piattaforma di streaming on demand Apple TV+.

Colin Farrell è impegnato in questi giorni sul set di The Penguin, sequel spin-off di The Batman.