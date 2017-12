Margot Robbie svela quando rivedremo la sua Harley Quinn

Sebbene abbia diviso in due il pubblico di tutto il mondo, e la critica lo abbia bocciato,diè comunque riuscito a rendere più che popolare il personaggio di, interpretata dall'attrice

Ed infatti, oltre all'inevitabile Suicide Squad 2 diretto da Gavin O'Connor, il personaggio di Harley Quinn sarà incluso anche nello spin-off incentrato su di lei e sul Joker di Jared Leto, in Gotham City Sirens - dove la vedremo fare un team-up con altri due personaggi di punta dell'universo di Batman, ovvero Poison Ivy e Catwoman - e, almeno stando alle parole della stessa Margot Robbie, almeno un terzo spin-off.

Ma quando la rivedremo, effettivamente, indossare di nuovo i panni della Quinn? "Penso siamo vicinissimi, in realtà" spiega Margot Robbie a Collider "Tutti hanno lavorato duramente per far tornare Harley sul grande schermo, tra cui io. Penso sarà presto. C'è ancora molto da esplorare. Non vedo l'ora! Spero il prossimo anno, ma con film più grossi, potrebbe volerci un po' di più rispetto a quanto preventivato".

Le riprese di Suicide Squad 2 dovrebbero partire il prossimo anno, dunque è possibile che la rivedremo nel corso del 2019. Per gli altri due/tre spin-off in fase di sviluppo, invece, non c'è alcuna data di uscita fissata ma nemmeno un'idea di quando potrebbero arrivare.