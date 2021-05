Margot Robbie, dopo Suicide Squad un film con Harley Quinn e Poison Ivy?:'Abbiate fede'

Nel corso di un'intervista rilasciata a Den of Geek, Margot Robbie ha dichiarato d'impegnarsi giorno e notte per cercare d'introdurre Poison Ivy in un film DC. La star di The Suicide Squad e The Wolf of Wall Street da tempo insiste per un film che possa vedere accanto ai due personaggi femminili iconici dell'universo DC Comics.

"Abbiate fede. Gli ho fuso le orecchie da tempo. Devono essere stufi di sentirlo, ma io sono tipo 'Poison Ivy, Poison Ivy', dai facciamolo. Non vedo l'ora di vedere sullo schermo una relazione tra Harley Quinn e Poison Ivy. Sarebbe così divertente. Quindi continuerò a tormentarli. Non preoccupatevi" ha dichiarato Robbie.



Poison Ivy è uno dei personaggi emergenti della serie animata di Harley Quinn su HBO Max. Nel 2018 Margot Robbie disse a PrideSource:"Se leggete i fumetti sapete che Poison Ivy e Harley hanno una relazione intima. In alcuni fumetti lo trasmettono come amicizia; in altri fumetti puoi vedere che sono effettivamente coinvolte sessualmente come coppia. Ci ho provato: mi piacerebbe che Poison Ivy venisse lanciata nell'universo [DC], perché la relazione tra Harley e Poison Ivy è uno dei miei aspetti preferiti dei fumetti, quindi sto cercando di esplorarlo sullo schermo".

Il personaggio è stato interpretato da Uma Thurman in Batman & Robin. Nei mesi passati sono state pubblicate diverse versioni fan; in particolare Natalie Dormer nei panni di Poison Ivy in una splendida fan art.



James Gunn ha dichiarato che Poison Ivy non ci sarà in The Suicide Squad ma in futuro potremmo davvero vedere il personaggio in un film DC.