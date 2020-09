Margot Robbie, ecco la stupenda statua di Harley Quinn tratta da Birds of Prey

Pochi minuti fa la famosa linea di action figure e statue da collezione Kotobukiya ARTFX ha annunciato un nuovo pezzo dedicato alla Harley Quinn di Margot Robbie, nello specifico la versione del personaggio vista in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

La nuova statua da collezione di Harley Quinn della Kotobukiya avrà un prezzo di $169,99 dollari, con l'uscita prevista per gennaio 2021: nel caso foste interessati, i preordini sono già attivi e le modalità per effettuarli possono essere trovate nel link della fonte.

"La Harley Quinn di 'Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)' si unisce al roster delle statue di Kotobukiya ARTFX! Con il suo bagliore acuto e audace, questa statua ARTFX cattura completamente l'essenza di questo piccolo diavolo colorato." Potete ammirare una foto della statuetta in calce all'articolo.

Ricordiamo che la star di The Wolf of Wall Street e Suicide Squad, che ha compiuto trent'anni nelle scorse settime, sarà la nuova protagonista di Pirati dei Caraibi in un film tutto al femminile ambientato nel celebre universo narrativo fantasy della Disney. Inoltre, anche se Birds of Prey non dovesse ottenere un sequel considerato lo scarso successo di pubblico ottenuto del primo capitolo, il futuro di Harley Quinn rimane ben più che radioso: il personaggio infatti tornerà nell'agosto 2021 in The Suicide Squad di James Gunn, con alcune solide voci di corridoio che la vorrebbero al centro di un film stand-alone per il DCEU.