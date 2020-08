Margot Robbie, la star di The Suicide Squad vuole invitare a cena Harry e Meghan

La star di The Suicide Squad, Margot Robbie, ha intenzione d'invitare il principe Harry e la moglie Meghan Markle nella sua casa di Los Angeles per una cena. L'attrice australiana l'ha dichiarato pubblicamente in un'intervista al magazine New!, nella quale ha spiegato di aver incontrato Harry già in altre occasioni e impegni ufficiali.

"Non abbiamo cenato ma lo farei di sicuro" ha affermato Robbie. L'attrice ricorda Harry come una persona divertente e non esiterebbe ad ospitare la coppia nella propria abitazione:"Ogni volta che ho incontrato Harry a Londra ai party era sempre molto divertente, quindi sarebbe fantastico averli entrambi".

Margot Robbie confessa di non aver mai 'davvero' incontrato Meghan prima ma 'ovviamente io e Harry ci sentiamo [...] sarebbe bello uscire a cena'.



L'attrice ha ricordato anche le difficoltà incontrate durante i suoi vari traslochi dal suo Paese d'origine e afferma di comprendere i problemi d'ambientamento che può aver trovato Harry negli Stati Uniti:"Dategli tempo, io credo. Mi sono trasferita due volte e non è facile, ma col tempo i luoghi diventano familiari e L.A. ha molto da offrire" ha spiegato Robbie.

Harry e Meghan si sono stabiliti in California diverso tempo dopo la nascita del figlio, Archie. Secondo quanto riportano i media la coppia starebbe lavorando a diverse opportunità, tra cui una serie tv incentrata 'sull'emancipazione delle donne e delle ragazze nel mondo di oggi', come riporta il tabloid britannico Daily Mirror.

Margot Robbie sarà protagonista del nuovo Pirati dei Caraibi e di recente ha parlato del futuro di Harley Quinn.