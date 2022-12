Margot Robbie, la star su James Gunn e Peter Safran:'Saranno un vantaggio per DC'

La decisione di far dirigere i DC Studios a James Gunn e Peter Safran è stata accolta con molta gioia da chiunque, persino dalla 'concorrenza' come Kevin Feige. L'ultimo commento al riguardo è quello di Margot Robbie. La star di Babylon ha espresso il proprio parere sulla nuova era che si sta aprendo nel DC Universe.

"So che è pazzesco, e Peter Safran è stato il produttore di The Suicide Squad, quindi li conosco entrambi molto bene e sono una coppia dinamica. Penso che sia un grande vantaggio per DC" ha dichiarato Robbie.



Dopo anni di grande successo con i Marvel Studios e la regia dei tre film di Guardiani della Galassia, James Gunn ha deciso di abbracciare una nuova avventura ai rivali di sempre della DC, al fianco di Peter Safran.

La conoscenza dell'universo fumettistico meno conosciuto, la creatività e la passione del regista di The Suicide Squad hanno contribuito ad un'accoglienza davvero entusiastica dei fan DC alla notizia del passaggio di James Gunn a capo dei DC Studios.



Il regista ha già lavorato nel mondo DC, dirigendo la serie Peacemaker, con protagonista John Cena, e la nuova versione del film già diretto da David Ayer: su Everyeye trovate la recensione di The Suicide Squad, con Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn.



Cosa ne pensate dell'avvento di James Gunn alla guida dei DC Studios con Peter Safran?