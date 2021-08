Margot Robbie è splendida e letale nella nuova foto di Suicide Squad di David Ayer!

Mentre i fan di Suicide Squad continuano a richiedere a gran voce sui social l'uscita della Ayer Cut, la famosa versione originale del cinecomic del 2016 si mostra con un nuovo scatto inedito incentrato sulla Harley Quinn di Margot Robbie.

Come potete vedere in calce all'articolo, il personaggio sembrerebbe trovarsi all'interno di una banca e la foto la coglie nell'atto di compiere una rapina: da notare anche che Margot Robbie indossa lo stesso abito dorato che compare in una famosa scena della versione teatrale di Suicide Squad, quella in cui Harley scappa insieme a Joker a bordo di una Lamborghini solo per essere catturata dal Batman di Ben Affleck.

Ricordiamo che nei giorni scorsi l'hashtag a favore della distribuzione della Ayer Cut di Suicide Squad ha riscosso un successo stratosferico con numeri da capogiro su Twitter: per sponsorizzare il movimento social, l'account 'ufficioso' del film di David Ayer ha iniziato anche a svelare tantissimi dettagli dietro questa misteriosa e accattivante versione del film, come stralci della sceneggiatura originale e foto inedite, una delle quali confermava i rumor sulla storia d'amore tra Harley Quinn e Deadshot, totalmente rimossa dal film uscito nelle sale. Lo stesso David Ayer ha sostenuto l'hashtag, confermando che tutto ciò che era incluso nella sua sceneggiatura originale è stato girato e che la Ayer Cut esiste in tutto e per tutto.

Secondo voi la vedremo mai, com'è accaduto con Justice League di Zack Snyder? Diteci cosa ne pensate nei commenti.