Margot Robbie sorpresa dal successo di Harley Quinn: non sperava in uno stand-alone movie

Da oggi Birds of Prey è in tutte le sale italiane e, nonostante i 50 milioni previsti ai box office, quando Harley Quinn fece il suo debutto in Suicide Squad nessuno credeva che appena quattro anni dopo avrebbe avuto il suo stand-alone movie. Neanche Margot Robbie.

Nella recente intervista alla BBC la protagonista in rosa e blu ha dichiarato:

"È divertente perché quando ho firmato per interpretare Harley Quinn, non c'era ancora una sceneggiatura per Suicide Squad. Tutto è successo durante una conversazione su Skype con David Ayer: mi stava descrivendo due scene [con Harley] che aveva in mente e le idee mi sono subito piaciute. Suonavano fighe e bizzarre. All'epoca l'avevo immaginato [Suicide Squad] come un film molto più piccolo che avrebbe ricevuto poca attenzione, soprattutto perché sarebbe stato incentrato una squadra di persone".

Come si sul dire "il resto è storia" e come spesso accade ad Hollywood i progetti più interessanti nascono per puro caso e, a giudicare dagli incassi milionari in tutto il mondo, il fenomeno Harley Quinn punta dritto al successo.

Che Margot Robbie abbia fatto bene ad abbandonare la sua carriera da tatuatrice?