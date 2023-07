Margot Robbie sicura di Barbie: 'Ho detto a Warner Bros che avremmo fatto 1 miliardo'

Il weekend del Barbienheimer è finalmente arrivato, almeno negli Stati Uniti, e in queste ore Margot Robbie ha rilasciato una nuova intervista promozionale ai microfoni di Collider per raccontare le origini del progetto di Barbie.

Nello specifico, l'attrice 33enne protagonista del nuovo film di Greta Gerwig ha raccontato i dettagli della prima riunione con Warner Bros, quando lo studio doveva ancora decidere se dare luce verde al progetto oppure passare ad altro. A quanto pare in quel momento Margot Robbie - che di Barbie è anche produttrice - ha provato a spararla grossa, riuscendo però a spuntarla:

"Il mio discorso su Barbie all'incontro con Warner Bros per ottenere la luce verde per il progetto è stato incentrato sul fatto che gli studios hanno spesso ottenuto un grande successo quando hanno scelto di affidare un'idea folle ad un regista visionario. Ho fornito una serie di esempi come i dinosauri e Steven Spielberg per Jurassic Park e cose del genere, e praticamente ho nominato a ruota libera tutto quello che mi è venuto in mente e alla fine ho detto: 'Ora abbiamo Barbie e Greta Gerwig'. E poi ho aggiunto che ero convinta che avremmo incassato un miliardo di dollari: forse ho esagerato, magari l'ho sparata grossa, ma volevamo farlo questo benedetto film, okay?!"

La previsione di Margot Robbie si avvererà? Al momento è difficile dirlo, ma quel che è certo è che l'entusiasmo intorno al film è palpabile: addirittura, le prevendite di Barbie sono le migliori dai tempi di Avatar: La via dell'acqua.