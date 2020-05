Margot Robbie più sexy che mai nel costume originale di Harley Quinn: ecco l'immagine

Margot Robbie è più sexy che mai nel concept originale di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), che come potete vedere nel post in calce all'articolo mostra l'antieroina nel costume originale dei fumetti e della serie animata di Batman.

L'artista Greg Hopwood ha condiviso un design inutilizzato che onora il costume classico di Harley, apparso per la prima volta in Batman: The Animated Series. Condivisa su Instagram, l'art-work mostra la tuta e la canotta della Harley di Birds of Prey che però sfoggia la combinazione di colori nero e rosso che è all'origine del personaggio. Completano il look le punte delle trecce di Harley, anche queste colorate in rosso e nero e non più di rosa e blu, che a loro volta evocano l'aspetto del suo classico cappello da giullare.

Nella descrizione, Hopwood ha ammesso di aver "sempre adorato i colori classici di Harley". Ad oggi, le uniche volte in cui il costume originale di Harley è stato visto nel DC Extended Universe sono stati dei brevi momenti in flashback per Suicide Squad e nella scena d'apertura a cartone animato di Birds of Prey.

Diretto da Cathy Yan e scritto da Christina Hudson, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è interpretato da Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco ed Ewan McGregor. Il film è disponibile per il mercato home-video, nel quale sta andando letteralmente a ruba.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Birds of Prey.