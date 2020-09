Margot Robbie, scopriamo insieme tutti i prossimi film dell'attrice

Dopo le due ottime performance nello splendido C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e in Bombshell di Jay Roach e il non così riuscito Birds of Prey nei panni di Harley Quinn, l'amatissima e ormai lanciatissima Margot Robbie ha in cantiere una serie di progetti di grande interesse che vogliamo sotto elencare e scoprire insieme a voi.

Li scopriamo in modo ordinato secondo la data d'uscita o stato dello sviluppo. Eccoli:



PETER RABBIT 2 - UN BIRBANTE IN FUGA di Will Gluck (15 gennaio 2021): Tornerà come doppiatrice di Flopsy Rabbit.



THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE SUICIDA di James Gunn (6 agosto 2021): Tornerà nei panni di Harley Quinn in una nuova missione con la Task Force X revisionata dal regista di Guardiani della Galassia.



NUOVO FILM DI DAVID O. RUSSELL (senza data): Non c'è nemmeno una trama ma sappiamo che reciterà insieme a Christian Bale e Michael B. Jordan.



PIRATI DEI CARAIBI SPIN-OFF (senza data): Progetto collaterale a quello in via di sviluppo da Craig Mazin che vedrà la Robbie come produttrice e interprete e alla sceneggiatura Christina Hodson di Bumblebee e del prossimo The Flash di Andy Muschietti.



BARBIE di Greta Gerwig (senza data): Adattamento cinematografico della famosa bambola Mattel sceneggiato a quattro mani da Greta Gerwig e il marito Noah Baumbach e diretto dalla prima. La Robbie produrrà e interpreterà la protagonista.



Anni impegnati su tanti fronti diversi, per la Robbie. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.