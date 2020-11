Margot Robbie, le scene più hot della sua carriera

Talento e bellezza: a Margot Robbie non manca assolutamente nulla per sfondare nel mondo del cinema, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti nel corso della sua ancora giovane carriera. Bellezza, dicevamo: nell'ambito delle sue straordinarie performance, infatti, la nostra Margot ci ha regalato alcune scene davvero sexy.

Nel voler elencare le scene più hot con protagonista la star di Bombshell non possiamo che partire col botto: The Wolf of Wall Street è il film che ha definitivamente consacrato Robbie all'altare di Hollywood e, innegabilmente, anche quello in cui abbiamo potuto ammirare alcune tra le scene più sexy della carriera dell'attrice, tra nudi integrali e "mamy si è stufata sul serio di portare le mutandine".

Film di Scorsese a parte, è ovviamente impossibile non menzionare la brevissima ma già iconica apparizione ne La Grande Scommessa, quando sorseggiando champagne immersa in una vasca da bagno ricolma di schiuma rompeva la quarta parete spiegando al pubblico in sala il funzionamento dei mutui sub prime (che, ne siamo sicuri, da quel giorno risultò chiaro anche ai più digiuni in fatto di economia).

In ultimo, vanno sicuramente citate le (finora) due performance nei panni di Harley Quinn: pur apparendo sicuramente più vestita che nei due casi precedenti, nei due film targati DC Robbie si è resa comunque protagonista di alcune sequenze decisamente sexy, tra cambi d'abito e pole dance. A tal proposito, nei mesi scorsi Margot Robbie ha parlato del futuro della sua Harley Quinn.