Margot Robbie e quella scena nella vasca da bagno: 'Ecco qual era la parte difficile'

La Grande Scommessa, film del 2015 diretto da Adam McKay con un cast stellare composto tra gli altri da Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt e Ryan Gosling verrà sicuramente ricordato per aver spiegato a tanti profani le basi della crisi economica del 2007: in questo la presenza di una certa Margot Robbie ha sicuramente aiutato.

Quando si parla del film di McKay, infatti, una delle prime scene a venire in mente è sicuramente quella in cui la futura Harley Quinn, immersa in una vasca da bagno stracolma di schiuma, ci spiegava senza troppi giri di parole la crisi dei mutui subprime.

L'attrice di The Wolf of Wall Street e Tonya ha al riguardo anche alcuni aneddoti piuttosto interessanti: ad esempio, quanti di voi si sono chiesti se quello che Robbie sorseggiava tra un termine finanziario e l'altro fosse davvero Dom Perignon invecchiato 20 anni? Ebbene, la risposta è sì: l'attrice è stata davvero trattata bene durante le riprese della sua sequenza: sarà questo il motivo della credibilità della scena?

Non soltanto: vuoi per le bollicine, vuoi per la difficoltà dei termini piuttosto tecnici da mandare a memoria, Robbie ha dichiarato che la cosa più difficile è stata proprio tenere a mente le battute da recitare durante quel paio di minuti. Per chi volesse saperne di più, qui trovate la nostra recensione de La Grande Scommessa.