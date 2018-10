Margot Robbie sarà Barbie nell'adattamento cinematografico della Warner Bros.

Dimenticatevi di Amy Schumer nell'adattamento della Sony che non ha mai visto la luce del sole. Il The Hollywood Reporter conferma che sarà l'attrice Margot Robbie ad interpretare Barbie nel nuovo adattamento cinematografico.

Il nuovo progetto cinematografico sarà sviluppato interamente dalla Warner Bros. Pictures in collaborazione con la Mattel che, di recente, ha lanciato una propria divisione cinematografica, la Mattel Films.

Il progetto, come dicevamo, è stato in mano alla Sony Pictures per svariati anni, con Amy Schumer scelta, originariamente, come protagonista e, successivamente, con Anne Hathaway pronta a sostituirla in corsa. La pellicola è stata posticipata, di conseguenza, all'8 maggio 2020. La Robbie - che ha una lista di progetti incredibili al momento (Dreamland, LEGO Movie 2, Ruin, Birds of Prey, Once Upon a Time In Hollywood) - adesso prenderà le redini del progetto.

Secondo il sito, la regista Patty Jenkins (Wonder Woman) starebbe considerando la regia del film ma, al momento, non ha ancora preso una decisione.

La sceneggiatura di Barbie è stata scritta da Hilary Winston, con Amy Schumer e sua sorella Kim Caramele e Diablo Cody, la quale ha firmato la stesura più recente dello script.

Il plot della commedia - che non sarà vietata ai minori, per chiarire - ci spiega che la Robbie darà il volto ad una Barbie che popola BarbieLand. Ma lei non è perfetta fisicamente ed è troppo eccentrica rispetto alle altre, dunque verrà cacciata e, come nelle più famose storie in cui i protagonisti sono dei 'pesci-fuor-d'acqua', questa Barbie si ritroverà nel mondo reale.