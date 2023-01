Margot Robbie e Ryan Gosling ancora insieme dopo Barbie: arriva il prequel di Ocean's 11

Dopo averli visti insieme nel recente primo trailer di Barbie, le superstar Margot Robbie e Ryan Gosling molto presto torneranno a lavorare fianco a fianco per un film totalmente diverso: il prequel della saga di Ocean's Eleven.

Secondo il sito Film & Television Industry Alliance, che descrive in dettaglio i progetti cinematografici e televisivi attualmente in pre-produzione e/o in sviluppo attivo per i professionisti del settore, anticipa che le riprese del nuovo Ocean's Eleven partiranno a marzo 2023, con Ryan Gosling e Margot Robbie protagonisti di un cast corale ancora da annunciare. Il film sarà un remake dell'originale Ocean's Eleven, il film degli anni '60 interpretato da Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e Dean Martin, nonché un prequel della nuova saga di Ocean s Eleven di Steven Soderbergh, resa celeberrima dal cast guidato da George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon e che di quel film - conosciuto in Italia anche col titolo di Colpo Grosso - fu a sua volta un remake, ma ambientato nell'epoca moderna.

Il nuovo Ocean's Eleven sarà diretto da Jay Roach, e utilizzerà la stessa ambientazione del film originale del 1960, con la trama che avrà luogo in quel decennio. Roach ha già lavorato con Margot Robbie nel dramma su Fox News del 2019, Bombshell, con una sceneggiatura di Carrie Solomon. La saga moderna di Ocean's Eleven è iniziata nel 2001, ed è proseguita nel 2004, nel 2007 e nel 2018 con lo spin-off tutto al femminile Ocean's 8, con Sandra Bullock nei panni della sorella del personaggio di George Clooney, Danny Ocean.

Margot Robbie molto presto sarà vista in Babylon di Damien Chazelle, in arrivo in Italia dal 19 gennaio con Eagle Pictures. Nel cast anche Brad Pitt e Tobey Maguire.