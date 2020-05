Margot Robbie, che rivincita: Birds of Prey va letteralmente a ruba in bluray

Chi conosce il mondo del cinema sa che un film non smette di incassare neanche dopo essere stato tolto dalle sale, e che ha sempre tempo per diventare un successo: Birds of Prey, il nuovo cinecomic della DC Films con protagonista Margot Robbie, ha confermato per l'ennesima volta questo trend.

Dopo una sfortunata run teatrale fatta di titoli cambiati in corsa e incassi ben al di sotto delle aspettative, il film di Cathy Yan si è preso una grossa rivincita nel mercato home-video posizionandosi in testa alla classifica delle vendite.

Con i cinema chiusi i mezzi di sussistenza dei cinefili sono diventati necessariamente lo streaming e il mercato home-video fisico, e con la DEG (Digital Entertainment Group) che ha introdotto l'elenco "Watched at Home Top 20", che raccoglie i titoli più popolari tra disco e digitale, i nuovi dati di mercato arrivano solo da quei canali: ebbene Birds of Prey (e la fantastica rinascita di Harley Quinn) ha raggiunto la cima della lista, ottenendo una spinta dall'uscita dell'edizione 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dopo che anche le vendite digitali erano state scarse.

Nel frattempo, Bloodshot di Sony è sceso al secondo posto, scalzando di conseguenza Bad Boys for Life al terzo. Il Richiamo della Foresta della Disney ha debuttato invece direttamente in quarta posizione, mentre Sonic the Hedgehog resiste e chiude la top 5. Qui sotto tutta la classifica:

Birds of Prey: Harley Quinn (WB) Bloodshot (Sony, 2020) Bad Boys for Life (Sony) The Call of the Wild (Disney, 2020) Sonic the Hedgehog (Paramount) Fantasy Island (Sony, 2020) I Still Believe (Lionsgate) Jumanji: The Next Level (Sony) The Gentlemen (STX/Universal, 2019) 1917 (Universal) Star Wars: Ep. IX - Skywalker (Disney) Dolittle (Universal) Little Women (Sony, 2019) The Invisible Man (Universal, 2020) Knives Out (Lionsgate) Rick and Morty S4 (WB) Gretel & Hansel (WB) Underwater (Fox) Ford v Ferrari (Fox) Yellowstone S2 (Paramount)

