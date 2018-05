Margot Robbie rivela che la Warner sta per realizzare un R-Rated "rosa", Birds of Prey!

Birds of Prey, di Cathy Yan, potrebbe essere il primo film R-Rated al femminile della Warner Bros. Almeno è quello che pensa accadrà Margot Robbie. L'ha detto durante un'intervista recente.

Recentemente è uscita la notizia che la Warner Bros. ha ingaggiato la regista di Dead Pigs, Cathy Yan per dirigere un film basato su "Birds of Prey" che vedrebbe personaggi come Harley Quinn, Batgirl e molte altre supergirl DC, ancora non annunciate.

Ecco cosa ha rivelato Margot Robbie a Collider:

"Ho lanciato l'idea di un film R-Rated al femminile perché pensavo... 'Harley ha bisogno di amiche.' Lei ama interagire con le persone, quindi non si dovrebbe farle mai fare un film indipendente. Lei deve stare con altra gente, magari con una gang di ragazze. Francamente, pensavo davvero che non ci fossero abbastanza ragazze sullo schermo, specialmente nell'ambito action. E poi, ovviamente, sarebbe stato perfetto avere una regista donna per raccontare quella storia. ... È molto importante trovare una regista donna per un progetto del genere anche se, alla fine, che sia maschio o femmina poco importa. Tuttavia, Cathy è stata la migliore, ed è stata scelta per girarlo."

Che ne dite? Secondo voi è una bella idea questa di un R-rated basato su Birds of Prey? Scatenatevi pure nei commenti, qui sotto!