Margot Robbie raggiunge Christian Bale nel nuovo misterioso film di David O. Russell

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, la candidata all'Oscar Margot Robbie in questi giorni è stata corteggiata per il ruolo da protagonista nel nuovo misterioso film di David O. Russell, progetto che avrà per protagonista Christian Bale.

Variety in queste ore ha confermato che quel corteggiamento, iniziato dopo il rifiuto di Jennifer Lawrence - assidua collaboratrice di O. Russell, impossibilitata da precedenti impegni - sarebbe andato a buon fine, e che la Robbie abbia firmato il suo contratto.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama del film, che sarà prodotto da Matthew Budman, già collaboratore del regista per American Hustle e Joy.

Margot Robbie viene da un 2019 glorioso che l'ha vista ottenere la sua seconda nomination come miglior attrice (non protagonista, dopo quella da protagonista per I, Tonya) per il film Bombshell, oltre ovviamente all'indimenticabile interpretazione della Sharon Tate da favola di C'Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Christian Bale, intanto, che ha mancato la candidatura come miglior attore insieme al suo collega Matt Damon per la parte in Ford v Ferrari, è in trattative per una parte in Thor: Love & Thunder, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto da Taika Waititi. L'autore ha vinto nei giorni scorsi il suo primo Oscar come miglior sceneggiatore per il lavoro di adattamento su Jojo Rabbit.