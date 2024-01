Margot Robbie si racconta: ecco perchè Barbie è stato un ruolo diverso

Margot Robbie si confida: l'attrice racconta la sua esperienza nei panni dell'iconica bambola protagonista di Barbie, film campione d'incassi di Greta Gerwig (qui potete trovare la nostra recensione di Barbie).

"Se devo essere onesta, mi sono sentita abbastanza esposta nell'interpretare questo personaggio, in un modo che non mi aspettavo. In passato mi sono nascosta dietro i miei personaggi, sono dei personaggi grandi e folli e io indosso del makeup e dei costumi e faccio un accento. Non c'è niente di me in queste cose. Dal finale di Barbie, dopo che ha intrapreso questo viaggio - e le mie parrucche diventano più piccole, i vestiti meno elaborati - è come se la gente stesse guardando me, il che è l'opposto di ciò che il mio istinto mi dice di fare" ha dichiarato l'attrice in un'intervista per THR.

Per comprendere appieno le dichiarazioni di Robbie, è importante comprendere il contesto scenografico e costumistico del film di Gerwig: nel corso dell'opera, Barbie cambia abito ben 30 volte, a partire dagli outfit sgargianti e ingombranti molto rassomiglianti a quelli della bambola Mattel. Andando invece verso il finale della storia, i costumi si fanno più semplici: alcuni esempio sono il vestito giallo o un normale blazer abbinato a dei jeans e a delle Birkenstock rosa. L'evoluzione del suo stile rispecchia il suo passaggio da bambola ad essere umano: questa trasformazione ha richiesto un notevole sforzo da parte della stessa Robbie, che si è ritrovata a dover mostrare un lato di sè più intimo e vulnerabile. Una sfida per chi, come l'attrice di Harley Quinn e Tonya Harding, ha perlopiù interpretato personaggi esuberanti e appariscenti, da cui è facile distanziarsi. E a proposito di vestiti, Margot Robbie durante gli ultimi Golden Globes ha indossato un abito lungo rosa shocking: qui potete scoprire a quale storica Barbie era ispirato l'outfit dell'attrice.