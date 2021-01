Margot Robbie, ecco qual è la soap opera che diede il via alla sua carriera

La strada che porta dal grande al piccolo schermo e viceversa è stata percorsa negli anni da una lista infinita di attori ed attrici: non sono poche, ad esempio, le star partite dalla TV prima di affermarsi definitivamente a Hollywood. Una di queste è Margot Robbie, che ancora giovanissima mosse i primi passi nel mondo delle soap opera.

Al nome dell'attrice australiana i primi titoli a venire in mente sono ovviamente quelli di produzioni mastodontiche come The Wolf of Wall Street, La Grande Scommessa, Suicide Squad o Birds of Prey: la carriera della nostra, però, prese il via proprio da una soap responsabile anche del lancio di altri nomi celebri prima del suo.

Si chiama Neighbours lo show australiano che vide esordire una Margot ancora giovanissima (la nostra aveva appena 18 anni all'epoca del primo episodio a cui prese parte) nei panni di Donna Freedman: da qui le cose cominciarono a prendere un altro passo, con la partecipazione alla serie Pan Am prima e ai grandi successi cinematografici già nominati.

Neighbours, comunque, è una serie piuttosto abile nello scoprire nuovi talenti: tra i nomi lanciati dallo show australiano, ad esempio, troviamo quelli di Russell Crowe e Liam Hemsworth. Tornando al presente, intanto, qualche tempo fa Margot Robbie ha parlato del futuro di Harley Quinn.