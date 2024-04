Margot Robbie punta sul Monopoly dopo Barbie! Sarà lei a produrre il film live-action

Il mondo dei giocattoli plasticosi sembra aver lasciato il segno in Margot Robbie: dopo il clamoroso successo di Barbie, infatti, l'attrice di The Wolf of Wall Street e Birds of Prey è pronta ad avventurarsi in un nuovo viaggio nel mondo di uno dei giochi più iconici della storia, vale a dire quello del Monopoly!

Ad annunciare il film su Monopoly è stata Lionsgate un po' di mesi fa, sulla scia di un 2023 effettivamente decisamente positivo per quanto riguarda le produzioni ispirate a giocattoli e videogiochi: solo in queste ore, però, ad entrare in gioco è stato il nome di Margot Robbie, che a quanto pare in questo caso agirà dietro le quinte come produttrice.

Non è ancora chiaro (e immaginiamo non lo sarà per un po' di tempo ancora) in che modo il popolarissimo gioco da tavolo riuscirà a dar vita a una storia per il grande schermo, ma da parte di Lionsgate traspare già la massima fiducia verso la compagnia di Robbie, LuckyCharp: "Sono dei produttori eccezionali e selezionano i loro progetti con grande cura, hanno puntato su Monopoly con in mente delle idee molto chiare" sono state le parole del presidente di Lionsgate. Noi, ovviamente, restiamo qui a vigilare in attesa di ulteriori sviluppi.

