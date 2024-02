Margot Robbie punta in alto, spera che di Barbie ci si ricordi per decenni

Margot Robbie è una delle protagoniste dell'ultima annata cinematografica grazie al suo ruolo da protagonista del film di Greta Gerwig, Barbie, grazie al quale è stata candidata, in quanto produttrice, al miglior film ai prossimi premi Oscar che verranno assegnati a marzo. Robbie spera che del film se ne parli per decenni.

"Il desiderio è sempre che un film possa resistere alla prova del tempo. E ci sono film che ancora guardiamo, tutti rivediamo film di venti, trenta, cinquanta, sessant'anni fa che sembrano altrettanto potenti oggi come lo erano allora. E questo è il segno di un grande film. Quindi, spero davvero che Barbie venga apprezzato e si senta ancora rilevante nei decenni a venire" ha spiegato l'attrice a Indiewire.



"Non sembra ancora possibile un paragone tra un film che ha colpito lo spirito del tempo nel modo in cui l'ha fatto, affrontando conversazioni culturali piuttosto vivaci mentre iniettava anche una grande quantità di gioia, pur avendo questo budget" ha proseguito Robbie "C'è stata una tale convergenza di elementi in questa situazione che non riesco a non pensare 'Ok, quando è stata l'ultima volta che ho attraversato un cinema e ho visto persone vestirsi per andare al cinema? I film di Harry Potter?".



Nelle scorse settimane è nata la polemica sulla mancata nomination di Margot Robbie agli Oscar in quanto attrice e di Greta Gerwig in quanto regista di Barbie. Una tristezza tra i fan che l'attrice rispedisce al mittente:"Non c'è modo di sentirsi tristi quando sai di essere così benedetti. Ovviamente, penso che Greta dovrebbe essere nominata come regista, perché quello che ha fatto è una cosa unica nella vita, una cosa che si realizza una sola volta nella carriera ma è stato un anno incredibile per tutti i film".

