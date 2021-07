Margot Robbie ci prova: 'Vorrei vedere al cinema la storia tra Harley Quinn e Poison Ivy'

Il rapporto tra Poison Ivy e Harley Quinn ha ricevuto enormi consensi da parte dei fan DC che seguono fumetti e serie animate: la storia d'amore tra le due villain non ha però mai ricevuto una sua trasposizione in live-action, cosa che Margot Robbie non ha potuto fare a meno di notare a pochi giorni dall'uscita di The Suicide Squad.

Dopo aver ringraziato i fan di The Suicide Squad per gli elogi rivolti ai suoi piedi, infatti, Robbie ha parlato proprio dell'intenso rapporto tra il suo personaggio e quello interpretato da Uma Thurman in Batman e Robin, dicendosi speranzosa di poterne vedere un adattamento sul grande schermo prima o dopo.

"Mi sento piuttosto coinvolta nella vita romantica di Harley. Mi piacerebbe molto vederla frequentare altre persone, perché è qualcosa che mi è sempre piaciuto seguire quando è successo nei fumetti. È qualcosa che mi piacerebbe esplorare, la relazione con Poison Ivy ad esempio, mi piacerebbe molto vederla sul grande schermo" sono state le parole dell'attrice.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il franchise seguire questa strada? Fatecelo sapere nei commenti! Su Rotten Tomatoes, intanto, The Suicide Squad ha esordito con il 100% di giudizi positivi: le aspettative, a questo punto, non possono che essere altissime!