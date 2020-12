Margot Robbie pronta per il film su Barbie: 'Sarà diverso da ciò che vi aspettate'

Dopo anni dall'annuncio, la collaborazione tra Warner Bros e Mattel sembra aver raggiunto una certa stabilità e Margot Robbie si dichiara davvero entusiasta dell'adattamento di Barbie a cui sta lavorando.

"Quando si tratta di qualcosa come Barbie, anche la sola IP o il nome fa pensare alla gente 'Oh, Margot interpreterà Barbie, so già cosa aspettarmi', ma il nostro obiettivo è quello di dire: 'Ti daremo qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò che ti aspetti. Ti daremo ciò che non sapevi di volere", ha dichiarato l'attrice australiana al The Hollywood Reporter.

Un punto di vista innovativo sulla bambola più famosa al mondo, dunque. Sarà fondamentale il lavoro di Greta Gerwig e Noah Baumbach, rispettivamente regista e sceneggiatore del film. Un concetto ribadito anche al produttore Josey McNamara: "Come ha detto Margot, credi di sapere come sarà il film con Margot nei panni di Barbie, ma Greta e Noah hanno stravolto l'idea e non vediamo l'ora di metterci a lavoro".

Robbie ha concluso dichiarando che il loro scopo è quello di rendere omaggio all'icona pur cercando di sorprendere gli spettatori con qualcosa di nuovo. Vi ricordiamo che la trama si concentrerà sull'espulsione della protagonista dalla città di Barbie Land e sul suo tentativo di trovare posto nel mondo reale. Per saperne di più sui futuri impegni dell'attrice, ecco la lista dei progetti con Margot Robbie.