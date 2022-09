Margot Robbie preoccupata per Cara Delavigne: l'attrice in lacrime dopo averla vista

Dopo le recenti foto pubblicate sui social in stato confusionale, Cara Delavigne sta facendo preoccupare i fan ma a quanto pare, anche Margot Robbie sembra davvero temere per la salute dell'amica che ormai da qualche tempo sembra davvero fuori di se.

L'interprete di Barbie è stata avvistata in lacrime proprio mentre lasciva l'abitazione della modella apparsa nelle ultime settimane sempre più smagrita e in stato incredibilmente confusionale per l'abuso di stupefacenti. Care Delavigne è infatti stata immortalata scalza al di fuori dell'aeroporto di Va Nuys mentre si muoveva in modo incontrollato e sembrava avere lo sguardo perso nel vuoto.

"Non mangia né si lava da giorni" ha rivelato una fonte vicina alla top model britannica al Sun prima di aggiungere: "Siamo tutti incredibilmente preoccupati. La situazione è in crescendo da qualche settimana e la famiglia la sta tenendo sotto controllo. Si parla di attivare un qualche tipo di intervento e assicurarsi che Cara ottenga l’aiuto di cui potrebbe aver bisogno".

Alla vista delle preoccupanti immagini circolate sui social, Margot Robbie ha deciso di far visita all'amica e collega ma vista la sua reazione all'uscita della sua cosa di Los Angeles, le cose per lei non sembrano assolutamente essere migliorate. In molti sperano che presto Cara venga mandata in rehab così da poter riprendere in qualche modo in mano le sorti della propria vita.