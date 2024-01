Margot Robbie si prenderà una pausa dopo Barbie: 'Saranno tutti stanchi di vedermi'

Margot Robbie, reduce dal successo planetario di Barbie, ha parlato delle sue intenzioni per il futuro. Dopo il film scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach, l'attrice starebbe pensando di prendersi una pausa dal set.

L'uscita di Barbie ha rappresentato un punto di svolta per l'industria cinematografica statunitense, ricevendo numerosi commenti entusiasti, compreso il recente elogio a Barbie da parte di Meryl Streep. Secondo i dati forniti dalla Warner Bros, il film girato in Inghilterra avrebbe contribuito all'economia del Regno Unito con la creazione di oltre 800 posti di lavoro.

Anche se è improbabile non l'abbiate ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Barbie. L'attrice è tornata a parlare del film un'intervista a Deadline, sottolineando che il grande successo del blockbuster diretto da Greta Gerwig potrebbe spingerla a dare precedenza al suo impegno come produttrice. "Probabilmente tutti sono stanchi di vedermi. Mi dicono: ti stai prendendo una pausa? E io gli rispondo: Sapete che sono una produttrice, vero? Noi non ci prendiamo una pausa". L'attrice ha poi proseguito: "Se facessi un altro film troppo presto, la gente direbbe 'ancora lei?' Ci abbiamo passato un'estate intera, ora siamo stufi!".

Margot Robbie ha fondato la sua casa di produzione, la LuckyChap Entertainment, nel 2014: tra i film prodotti ci sono Una donna promettente e Saltburn di Emerald Fennell.

È improbabile che in molti si siano veramente stancati della poliedrica attrice. Tuttavia, attendiamo ulteriori notizie sui suoi futuri progetti lavorativi. Che cosa ne pensate della dichiarazioni di Margot Robbie? Ditecelo nei commenti!