Margot Robbie, perché la star di Barbie si rifiutava di ascoltare i Beatles?

La passione di Margot Robbie per la musica è cosa nota: l'attrice è una vera metalhead e ha più volte esternato la sua passione per band come gli Slipknot, ma ciò di cui in pochi sono a conoscenza è l'avversione per i Beatles che colpì la star di Barbie in giovane età a causa di una questione che riguardava i Beach Boys.

Recentemente dettasi felice della passione della gente per i suoi piedi, Robbie ha infatti parlato dei suoi gusti musicali durante un'intervista concessa a Rolling Stone: "Ho avuto la mia fase death metal e mi piace un sacco ancora oggi, ma ascolto un sacco di generi" sono state le parole dell'attrice, che poi ha rivelato di aver vissuto un periodo in cui rifiutava categoricamente di ascoltare i Beatles.

"Guardai questo documentario in cui si spiegava che i Beach Boys avrebbero avuto molto più successo se i Beatles non avessero conquistato tutti i riflettori" ha spiegato la star di Tonya e The Wolf of Wall Street, che della band di I Get Around e Surfin' USA è sempre stata una grandissima fan. Un ottimo motivo per avercela con John, Paul, George e Ringo, non trovate? Tornando al film di Greta Gerwig, intanto, Margot Robbie è convinta del successo di Barbie al box-office.