Margot Robbie pazza di Brad Pitt: 'Dopo 3 film in Babylon finalmente recito insieme a lui'

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'amatissima superstar Margot Robbie ha palesato il suo amore per il collega Brad Pitt, col quale finalmente condividerà lo schermo nel nuovo film di Damien Chazelle Babylon, in uscita a gennaio 2023 in Italia.

Si tratta del terzo film che include nel cast i nomi di Margot Robbie e Brad Pitt dopo La grande scommessa di Adam McKay e C era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, eppure è il primo nel quale le due star condividono la scena e possono recitare uno di fronte all'altro. Parlando con ET, Margot Robbie ha commentato: “Questo è, tecnicamente, il terzo film in cui siamo apparsi entrambi ma finora non avevamo mai recitato insieme. Quindi è stato un regalo meraviglioso…. Lui, voglio dire, è letteralmente meraviglioso. Guardare Brad Pitt, la più grande star del cinema, interpretare in Babylon la più grande star del cinema, è semplicemente qualcosa di intrinsecamente divertente."

Per chi non avesse colto il riferimento, basti sapere che Babylon è ambientato nella Hollywood degli anni '20, e nel film Brad Pitt interpreta Jack Conrad, appunto una delle più grandi star di Hollywood di tutti i tempi, mentre Margot Robbie sarà Nellie LaRoy, un'attrice emergente che punta alle stelle in cerca della sua grande occasione.

Babylon arriverà nei cinema degli Stati Uniti il 23 dicembre, mentre in Italia sarà distribuito da Eagle Pictures a partire dal 19 gennaio prossimo.