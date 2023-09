Margot Robbie è ossessionata da questo film cult con Brad Pitt

Brad Pitt ha recitato in moltissime pellicole di successo, ma una in particolare ha letteralmente ossessionato Margot Robbie: considerando la filmografia dell'attore - da Fight Club a 12 anni schiavo, da C'era una volta a... Hollywood a Thelma & Loise -, la scelta è variegata, ma la risposta di Robbie potrebbe sorprendervi.

Stiamo parlando di Snatch - Lo strappo, scritto e diretto da Guy Ritchie. "Snatch è uno dei miei film preferiti" ha annunciato l'attrice di Barbie. "L'ho guardato almeno mille volte!".

Il film racconta la storia di un trafficante interpretato da Benicio del Toro che, dopo aver rumato un diamante, spinge una banda di rapinatori a tentare il colpo del secolo. Nel cast, oltre a Brad Pitt nei panni di Mickey "lo Zingaro" O'Neil e del Toro, ricordiamo anche Jason Statham, Dennis Farina, Alan Ford e Lennie James.

Purtroppo, l'accoglienza non è stata delle migliori: il film ha incassato "soltanto" 83 milioni di dollari in tutto il mondo e un riscontro tiepido da parte della critica, con un indice di gradimento del 74% su Rotten Tomatoes.

Inoltre, Robbie ha ricordato quanto baciò Brad Pitt fuori copione: "In Babylon, Nellie bacia moltissime persone. In realtà, ho addirittura improvvisato un bacio che non era nella sceneggiatura. Stavamo girando una scena di festa, e Nellie si avvicina ai personaggi di Brad Pitt e Katherine Waterson. Ho pensato: "Al diavolo, lo bacerà e vedrò cosa succede'. Erano tutti scioccati. Non so se alla fine quel momento è entrato nel film!". Da parte sua, così ha aggiunto Brad Pitt: "No, non era nel copione. Avevo chiesto io di scriverlo. Sapete, quando avrei avuto un'altra opportunità per farlo?". Per approfondire l'argomento, ecco quanto c'è di vero e inventato nel film Babylon.

