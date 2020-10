Margot Robbie e il suo nuovo cucciolo: la foto spopola sui social

Dopo aver adottato insieme al marito Tom Ackerley un cagnolino di nome Boo Radley, Margot Robbie non ha resistito alla tentazione di affiancargli un altro cucciolo. Nei giorni scorsi, la star di Birds of prey ha pubblicato un'immagine su Instagram per presentare ai suoi follower il nuovo arrivato.

Nella foto, che si può vedere anche in calce alla notizia, Margot Robbie tiene in braccio il cucciolo avvolto in una coperta, dedicandogli un sorriso e uno sguardo amorevole. L'attrice non ha rivelato il nome del cagnolino, al contrario di quanto aveva fatto giorni fa la collega Jennifer Aniston, dopo l'adozione del suo Lord Chesterfield.

Dopo aver interpretato Harley Quinn in Birds of prey, Margot Robbie riprenderà lo stesso ruolo nell'imminente The Suicide Squad, diretto da James Gunn. Il cast del film comprende, tra gli altri, anche Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, Viola Davis, Jai Courtney, Nathan Fillion, Pete Davidson.

Parlando di questo lavoro, l'attrice australiana ha recentemente raccontato, senza anticipare troppo, di aver dovuto interpretare una delle scene per lei più difficili da girare di tutta la carriera. "C'è una sequenza folle, credo circa a metà del film" ha spiegato. "Una cosa che fa Harley, che è una delle cose più difficili che abbia mai fatto per il cinema. L'abbiamo girata in circa quattro giorni e ricordo di aver guardato il piano di lavorazione e di aver pensato: Oh mio Dio, non saremo mai in grado di farlo. Sarà impossibile [...] Quando vedrete il film, capirete subito di cosa sto parlando."

Per altri approfondimenti, rimandiamo ai prossimi impegni cinematografici di Margot Robbie.