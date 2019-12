Margot Robbie non deve piangere alla Fox nella prima clip di Bombshell

Dopo il nuovo trailer di Bombshell, il film sullo scandalo sessuale alla Fox News di Roger Ailes diretto da Jay Roach si mostra anche nella prima clip in anteprima.

Nel filmato, che come al solito potete visionare comodamente nel player all'interno dell'articolo, Margot Robbie (che interpreta una fittizia produttrice associata) deve contenere una crisi di pianto nei bagni, davanti ad una decisa Kate McKinnon: l'attrice, vincitrice dell'Emmy, reciterà nel ruolo di Jess Carr.

Bombshell (precedentemente intitolato Fair and Balanced) è descritto come un film d'ensemble, con la trama incentrata sull'ex capo della Fox News Roger Ailes (interpretato da John Lithgow) e la sua caduta finale avvenuta dopo che un certo numero di donne, tra cui Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Megyn Kelly (Charlize Theron), lo citarono in giudizio per molestie sessuali. Nel cast anche Malcolm McDowell (Star Wars: Rebels) e Allison Janney (I, Tonya). Tra gli altri anche Alice Eve, Alanna Ubach, Elisabeth Rohm, Spencer Garrett, Ashley Greene, Bree Condon e Nazanin Boniadi, tutti nei panni di conduttori del telegiornale della Fox come Ainsley Earhardt, Jeanine Pirro, Martha MacCallum, Sean Hannity, Abby Huntsman, Kimberley Guilfoyle e Rudi Bakhtiar. Connie Britton sarà la moglie di Roger Ailes.

Il film, da non confondere con la miniserie The Loudest Voice in the Room che vedrà Russell Crowe nei panni di Ailes, uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 20 dicembre.