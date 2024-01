Margot Robbie non ha dubbi sulla sua crush cinematografica: 'Aragorn, Viggo Mortensen'

Margot Robbie è senza dubbio la crush di un infinito pubblico di uomini e donne: ma prima di debuttare nel mondo del cinema, prima di diventare Barbie, anche lei ha perso la testa per un attore che, all'epoca le sembrava irraggiungibile.

Robbie è sposata con il produttore cinematografico Tom Ackerley, ma la prima cotta non si scorda mai! La popolare attrice è nata nel 1990 e aveva appena 11 anni quando Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'anello è arrivato al cinema. Ma l'amore non ha età e Margot Robbie non ha potuto evitare di avere gli occhi a cuoricino per Aragorn, l'erede al trono di Gondor interpretato da un giovane Viggo Mortensen! A svelarlo è stata la stessa attrice durante un'intervista di coppia con Ryan Gosling per W Magazine: "La prima crush che mi viene in mente è Aragorn di Viggo Mortensen da Il Signore degli Anelli", ha detto la star di Barbie.

Sebbene Mortensen non fosse la prima scelta per Aragorn è diventato presto un sex symbol, tanto da essere definito "il personaggio più sexy della Terra di Mezzo" incarnando per le fan "l'essenza della pura mascolinità". Passata la trilogia de Il Signore degli Anelli, però, il pubblico non ha mai spesso di pensare a Viggo Mortensen come sex symbol ed evidentemente neanche Margot Robbie!

