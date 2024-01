Margot Robbie non crede a un sequel di Barbie: 'Greta Gerwig lavora così'

In quest'era di trilogie, franchise e saghe infinite è ormai raro imbattersi in un film di enorme successo commerciale la cui epopea sia destinata a nascere e morire con il suo primo capitolo: Barbie potrebbe però appartenere a questo genere di prodotti, almeno stando alle ultime parole di Margot Robbie.

La protagonista del film assente nella lista delle migliori opere del 2023 di Barack Obama ha infatti espresso i suoi dubbi sulla possibilità e sulla necessità di vedere un sequel di Barbie: "È divertente questa reazione immediata per cui al giorno d'oggi tutti vengono subito a chiedere un sequel. Non penso fosse così 20 anni fa. [Barbie] non voleva essere una trilogia" ha spiegato Robbie.

L'attrice ha proseguito: "È così che lavora Greta. Lei porta a compimento ogni suo film e sente sempre di non poterne fare un altro perché tutto ciò che aveva da dire è finito in quel film. Non so cosa ci vorrebbe per riempire nuovamente la tazza per lei o per noi. Penso che anche Warner sarebbe d'accordo. Vogliamo fare più film che abbiano l'impatto di Barbie, non deve necessariamente essere Barbie 2". E voi, cosa ne pensate? Credete che il film con Ryan Gosling e America Ferrera abbia bisogno di un sequel? Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Barbie.