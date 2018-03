Margot Robbie nel primo breve trailer del noir Terminal di Vaughn Stein

RLJE Films ha diffuso il primo breve trailer del film, nuovo thriller-noir del regista. Protagonista del film è la candidata al premio Oscar quale miglior attrice protagonista per il ruolo della pattinatrice Tonya Harding indi, tra le star in ascesa a Hollywood.

Nel cuore oscuro di una città sconfinata e anonima, Terminal segue le storie contorte di due assassini che svolgono una missione alquanto sinistra, un insegnante alle prese con una malattia mortale, un enigmatico custode e una curiosa cameriera che conduce una doppia vita. Le loro esistenze s'intrecceranno a causa di criminale pericoloso desideroso di vendetta.

La star di Terminal è Margot Robbie, candidata all'Oscar per Tonya di Craig Gillespie. Nel cast figurano anche i nomi di Simon Pegg, Mike Myers, Max Irons e Dexter Fletcher. Vaughn Stein ha firmato anche la sceneggiatura del film, la sua opera prima per quanto concerne la regia.

Margot Robbie produce insieme al marito Tom Ackerley e Josey McNamara con LuckyChap Entertainment. David Barron di BeaglePug e Arianne Fraser del gruppo Highland Film fanno parte dell'apparato produttivo.

L'attrice australiana Margot Robbie ha recitato negli ultimi due anni in pellicole come Whiskey Tango Foxtrot di Glen Ficarra e John Requa (coi quali aveva lavorato anche in Focus - Niente è come sembra, al fianco di Will Smith), The Legend of Tarzan nel ruolo di Jane, per la regia di David Yates, il cinecomic DC, Suicide Squad di David Ayer, dove interpreta la fidanzata del Joker (Jared Leto), Harley Quinn, Vi presento Christopher Robin di Simon Curtis, al fianco di Domhnall Gleeson e Tonya di Craig Gillespie, nel ruolo della protagonista, la discussa pattinatrice Tonya Harding, film per il quale Allison Janney si è aggiudicata l'Oscar alla miglior attrice non protagonista.