Margot Robbie è mozzafiato nelle nuove immagini di The Suicide Squad

The Suicide Squad di James Gunn ha ricoperto un ruolo fondamentale durante la convention virtuale DC FanDome, con il reveal di tutti i supercriminali coinvolti nel film e un primo trailer ufficiale con Idris Elba, John Cena, Margot Robbie e tutti gli altri.

Ma se c'è qualcuno che ha a sua volta rubato la scena agli altri, quel qualcuno è sicuramente l'interprete di Harley Quinn, che torna per la terza volta nei panni della celebre anti-eroina DC e che per la terza volta riesce a mozzare il fiato dei suoi fan.

A tal proposito DC Wolrds Italia vi ha fatto un favore grande così riunendo in un unico post i principali scatti di Margot Robbie tratti dal trailer del dietro le quinte: come al solito, potete vederli in calce all'articolo. Cosa ve ne pare? Quali sono le vostre aspettative circa la nuova interpretazione di Margot Robbie, e soprattutto cosa vi aspettate dal film di James Gunn? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che The Suicide Squad uscirà in tutto il mondo il 6 agosto 2021. Nel gigantesco roster i fan troveranno Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Jai Courtney in quelli di Captain Boomerang, Joel Kinnaman in quelli di Rick Flag, David Dastmalchian in quelli di Polka-Dot Man, John Cena in quelli di Peacemaker, Idris Elba come Bloodsport, Flula Borg come Javelin, Peter Capaldi come The Thinker, Sean Gunn come Weasel, Pete Davidson come Blackguard, Michael Rooker come Savant, Steve Agee come King Shark, Alice Braga come Solsara e Daniela Melchior come Ratcatcher II!